تعيين مستشارين للاستحواذ على «نور بنك»

المصدر: شريف اليماني - دبي

وافق مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي على بدء دراسة إمكانية الاستحواذ على "نور بنك"، وأعطى مهلة للمسؤولين التنفيذيين بالبنك بمراجعة المجلس بنتائج التي توصل إليها خلال 3 أسابيع.

وأقر المجلس تعيين المستشارين الماليين للقيام بدراسة شاملة لـ"نور بنك" لتحديد تقييم منصف ومناسب له، كما وافق المجلس على تعيين مستشار قانوني خارجي لتولي الأمور القانونية بشأن هذا الأمر.

وسيقوم البنك بمناقشة الصفقة المحتملة مع الجهات الرقابية ذات الصلة، وتفويض الرئيس التنفيذي للموافقة على المصاريف اللازمة لذلك.

وينتج عن هذا الاستحواذ، في حال المضي قدما فيه، كيانا مصرفيا، بأصول تصل قيمتها إلى 277.239 مليار درهم، وفقا لأرقام حصلت عليها «الإمارات اليوم» اعتمادا على أحدث البيانات الصادرة عن البنكين، إذ وصلت إجمالي أصول بنك دبي الإسلامي بنهاية الربع الأول من 2019 إلى 226.52 مليار درهم، فيما بلغت إجمالي أصول "نور بنك" بنهاية 2018 إلى 50.719 مليار درهم.