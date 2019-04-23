18 % زيادة في رخص قيادة الوسائل البحرية بدبي خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت سلطة مدينة دبي الملاحية، أمس، عن تحقيق نمو لافت في حركة الترخيص البحري ضمن المياه الإقليمية المحلية، حيث شهدت رخص قيادة الوسائل البحرية زيادة ملموسة، بمعدل 18% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017، فيما ارتفع عدد تراخيص الوسائل البحرية بكل أنواعها بمعدل 13% خلال الفترة ذاتها.

وذكرت السلطة في بيان، أن هذه الزيادة المطّردة خلال العام الماضي، ترجع إلى نجاح الجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية للارتقاء بخدمات الترخيص البحري، باعتبارها إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي.

وقال المدير التنفيذي لـ«مدينة دبي الملاحية»، عامر علي، إنّ نمو حركة الترخيص البحري يؤكّد نجاح السلطة البحرية في إرساء دعائم متينة، لضمان مطابقة أعلى معايير الكفاءة والاحترافية والمهنية.