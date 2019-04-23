الإمارات أكبر أسواق النقل الجوي بين الشرق الأوسط وإفريقيا

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت بيانات لمركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا) ومؤسسة «أو إيه جي» البريطانية، بأن دولة الإمارات لاتزال تتصدر أسواق النقل الجوي الأكثر ربطاً بين منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة إلى أن الناقلات الإماراتية تشغل أكثر من 215 ألف مقعد أسبوعياً على الرحلات الجوية.

ووفقاً للبيانات حلت شركة «طيران الإمارات» في المركز الأول كأكبر الناقلات الجوية بين الشرق الأوسط وإفريقيا، لتستحوذ على 20.5% من إجمالي السعة المقعدية لأكبر 20 ناقلة بين المنطقتين، وبمعدل 156 مقعداً أسبوعياً على رحلاتها الجوية.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المؤسستين أن شركة «الاتحاد للطيران»، حلّت في المركز السادس بالقائمة، بمعدل 25.8 ألف مقعد أسبوعياً، فيما حلت شركتا «فلاي دبي» و«العربية للطيران» في المركزين التاسع والعاشر، وبمعدل 17 ألفاً و16 مقعداً أسبوعياً لكل منهما على التوالي.