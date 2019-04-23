628 مليون درهم صافي أرباح «المشرق» خلال الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق، أمس، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 628 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي.

وأفاد البنك، في بيان، بأن مخصصات القروض المتعثرة انخفضت بنسبة 13.6% على أساس سنوي، فيما استقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستوى مرتفع، في حين بقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي مرتفعة عند 40.4%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.2%، ليصل إلى 141.7 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 0.9%، خلال العام لتصل إلى 69.9 مليار درهم.

وانخفضت ودائع العملاء بنسبة 3.1%، خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 80.6 مليار درهم، بينما بقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 86.6%.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.6%، في نهاية شهر مارس 2019، فيما بلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.8 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 123.3% للقروض المتعثرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«المشرق»، عبدالعزيز الغرير، إن «سعي البنك المستمر للابتكار، والتزامنا بأن نكون مصرفاً يركز على العملاء، قد أثمرا نتائج مالية قوية، خلال الربع الأول من عام 2019».