«رأس الخيمة العقارية» ترسي عقد إنشاء «فلل ماربيا» بـ500 مليون درهم

المصدر: رأس الخيمة ــ الإمارات اليوم

وقّعت «شركة رأس الخيمة العقارية»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عقداً مع «شركة العلي للإنشاء والتعمير»، يقضي بتولي الأخيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية، وأعمال البنية التحتية، وهندسة الحدائق لمشروع «فلل ماربيا»، الذي تبلغ قيمته التقريبية 500 مليون درهم.

ووفقاً لبيان صدر أمس، تقع «فلل ماربيا» في «جزيرة الحياة» برأس الخيمة، وتتكون من 205 فلل ومنازل فئة «تاون هاوس»، وتتيح للراغبين في التملك الاختيار بين مجموعة واسعة من شقق «تاون هاوس» وفلل مكونة من أربع وخمس وثماني غرف نوم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سميع الدين صديقي، إن الشركة حرصت على دمج أرقى معايير الهندسة المعمارية، وروعة التصميم، والفخامة، مع مراعاة متطلبات الراغبين في تملك المنازل.