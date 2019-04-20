«جمارك دبي» تتفوق على 100 مرشح وتحصد جائزة ريادة المسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - وام

حصدت دائرة جمارك دبي «الجائزة البلاتينية» بفئة الريادة في المسؤولية المؤسسية المجتمعية، وذلك خلال قمة وجوائز المسؤولية المؤسسية المجتمعية الـ11 لعام 2019 التي أقيمت في ماليزيا، أخيراً، تحت شعار «عصر جديد في المسؤولية المجتمعية».

وتفوقت «جمارك دبي» على 100 من المرشحين للجائزة الكبرى، بعد أن تقدمت لها 400 شركة إقليمية وعالمية تنافست للحصول على تلك الجائزة العالمية التي خضعت لتقييم من قبل هيئة تحكيم مستقلة ومحايدة.

وقال مدير «جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن الدائرة بادرت الى أن تكون في طليعة الدوائر الجمركية حين واكبت التطوير المتصاعد لقطاعات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في المنطقة العربية والدولية، حيث نجحت في إحداث تغيير في منظور المؤسسات الإقليمية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التلاحم والقيم المجتمعية.

من جهته، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «جمارك دبي»، خليل صقر بن غريب، إن الدائرة نفذت 175 مبادرة مجتمعية وتطوعية خلال العام الماضي، و30 مبادرة خلال الربع الأول من العام الجاري تنسجم مع الأهداف الرئيسة للعمل المجتمعي، لافتاً إلى أن «جمارك دبي» أطلقت أكثر من 600 مبادرة مجتمعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحققت نسبة سعادة للمجتمع بلغت 90%.

وأضاف بن غريب أن الفوز بالجائزة الجديدة جاء نظير إسهامات «جمارك دبي» المتميزة في مجال الريادة المؤسسية في المسؤولية المجتمعية وتأثيرها الإيجابي في جميع المجالات البيئية والصحية والتعليمية والتطوعية، إضافة إلى المشروعات والمبادرات المبتكرة التي تختص بشأن العمل المجتمعي، مشيراً إلى أن طلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى أصحاب الهمم، استفادوا من مبادرات الدائرة.