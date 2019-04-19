7418 رخصة اقتصادية جديدة في دبي منذ بداية 2019

المصدر: دبي ــ وام

بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة، التي جرى تسجيلها في دبي منذ بداية عام 2019 وحتى 15 أبريل الجاري 7418، رخصة، بنمو نسبته 3% تقريباً مقارنة مع ديسمبر 2018.

وأسهمت الزيادة المطردة في عدد الرخص التي وثقتها اقتصادية دبي في رفع إجمالي العدد التراكمي للرخص إلى نحو 260 ألفاً و998 رخصة مع نهاية النصف الأول من أبريل الجاري، مقارنة مع 253 ألفاً و580 رخصة، بحسب ما يظهره السجل الاقتصادي الوطني الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال يناير من العام الجاري وصل إلى 2046 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بنسبة زيادة تصل إلى 20% مقارنة مع يناير 2018. وتوزعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال يناير 2019 على الرخص التجارية، التي بلغت حصتها 64.5%، والرخص المهنية بنسبة 33.7%، ثم الرخص السياحية 1.2%، والرخص الصناعية 0.6%.

ويظهر السجل الاقتصادي الوطني النمو الكبير الذي شهدته تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي ارتفع إجمالي عددها إلى 177 ألفاً و136 رخصة مع نهاية النصف الأول من أبريل الجاري، بزيادة قدرها 3823 رخصة، مقارنة مع 173 ألفاً و313 رخصة في نهاية عام 2018.

ويعد هذا النمو توثيقاً رقمياً لزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وسهولة ممارسة الأعمال في دبي ودولة الإمارات عموماً، بحسب سجلات المؤسسات الدولية.

ولم يقتصر النمو على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فأرقام السجل الاقتصادي الوطني تظهر أيضاً زيادة عدد رخص المؤسسات الفردية بمقدار 3040 رخصة منذ بداية العام الجاري، ما رفع إجمالي عددها إلى 76 ألفاً و311 رخصة مع نهاية النصف الأول من أبريل من العام ذاته، في حين ازداد عدد رخص الشركة ذات المسؤولية المحدودة - الشخص الواحد - من 2711 رخصة إلى 3260 رخصة خلال فترة المقارنة نفسها. وعلى مستوى عدد رخص فروع الشركات الأجنبية، فقد ارتفع العدد من 2146 رخصة إلى 2154 رخصة، وتوزعت بقية الزيادة المسجلة في عدد الرخص على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات، التي تشمل الشركات المساهمة العامة، وشركات التوصية البسيطة، والشركات المساهمة الخاصة.