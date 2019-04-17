«دبي المالي»: 12 شركة وساطة تحصل على تصنيف «5 نجوم»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، نتائج الدورة الأولى من «برنامج تقييم تميز الوسطاء»، الذي تم إطلاقه عام 2018.

وكرّم كلٌّ من الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال، ونائب المدير العام في اقتصادية دبي، علي إبراهيم محمد، 12 شركة وساطة حصلت على تصنيف «خمس نجوم»، وضمت القائمة على الترتيب: مجموعة «هيرميس» المالية للتداول، و«بيت الوساطة للأوراق المالية»، و«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، و«دبي الإسلامي للخدمات المالية»، و«دار التمويل للأوراق المالية»، و«المتكاملة للأوراق المالية»، و«الرمز كابيتال»، و«الأنصاري للخدمات المالية»، و«مينا كورب للخدمات المالية»، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية»، و«المشرق للأوراق المالية».

وأفاد «دبي المالي»، في بيان أمس، بأنه سينشر قائمة شركات الوساطة المتميزة الحاصلة على تصنيف «خمس نجوم» عبر موقعه الإلكتروني، ما يسهل على المستثمرين معرفة تصنيف الشركات التي يتعاملون معها، ويمثل دافعاً للشركات الأخرى للارتقاء بخدماتها.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن برنامج «تقييم تميز الوسطاء» مبادرة رائدة، حظيت بدعم وترحيب كبيرين من قِبل شركات الوساطة، بما يعكس الحرص المتبادل والعمل المشترك مع السوق، للبناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد تطوير الخدمات، وتنويع قنوات التواصل مع المستثمرين في إطار رؤية «دبي المالي» كسوق مالية إقليمية بمقاييس عالمية، ووفق قيمه المؤسسية الرئيسة.

وأضاف: «ستمثل نتائج الدورة الأولى حافزاً قوياً، سواء للشركات الحائزة التصنيف، أو تلك الحائزة تصنيفات أخرى، لمواصلة العمل من أجل الارتقاء بخدماتها، وتعزيز تنافسية هذا القطاع».