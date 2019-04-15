المصدر: إعداد: سامح عوض الله

سلّطت اقتصادية دبي الضوء على الشركة التضامنية، موضحة أن تلك النوعية من الشركات تتميز بما يلي:

■تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

■يجب أن يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة.

■يتكون اسم الشركة من أسماء جميع الشركاء، ويجوز أن يقتصر اسمها على اسم واحد أو أكثر من الشركاء، مع إضافة كلمة (وشركاه).

■يعتبر كل شريك تاجراً، ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء.

■لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

■الشركاء مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

■تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء، ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولبقية الشركاء في ما يتعلق بأعمال الشركة.

■يمكنها مزاولة معظم الأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية.