تجنب الاحتيال بالجوائز النقدية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أوضحت بنوك وطنية أن أسلوب الاحتيال عن طريق الجوائز يتم من خلال تواصل المحتالين مع الضحايا المحتملين، عبر مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو رسالة عبر الـ«واتس أب»، ويخبرونهم بأنهم ربحوا جائزة نقدية، حيث يطلبون منهم إفشاء معلوماتهم المصرفية السرية ليتمكنوا من تحويل الجائزة النقدية لهم.

وشددت البنوك على أنه ينبغي عدم مشاركة المعلومات السرية، مثل معلومات الحساب أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك و الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، أو أرقام أمان البطاقة (الرقم المكوّن من ثلاثة أرقام، الموجود خلف بطاقتك) أو كلمة المرور لمرة واحدة مع أي شخص عبر الهاتف أو الـ«واتس أب»، أو أي قناة أخرى من قنوات التواصل الاجتماعي، مع الحرص على عدم مشاركة نسخ من بطاقة الهوية أو جواز السفر أو البطاقات التعريفية وغيرها.