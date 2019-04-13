«أوبر» تكشف عن طرح عام أولي

المصدر: نيويورك - رويترز

أفادت شركة «أوبر تكنولوجيز» لخدمات نقل الركاب، في إفصاح عن طرح عام أولي للشركة، بأن لديها 91 مليون مستخدم حول العالم، لكن النمو يتباطأ، وأنها ربما لا تحقق أرباحاً على الإطلاق.

وكشف الإفصاح الذي قدمته الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن لديها في المتوسط 91 مليون مستخدم نشط شهرياً على منصتها، بما في ذلك خدمة نقل الركاب وخدمة توصيل الطعام «أوبر إيتس» بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 33.8% في عام 2017، لكن النمو تباطأ من 51% في السنة السابقة.

وعلى الرغم من أن قاعدة مستخدمي «أوبر» تشمل عملاء خدمات أخرى وخدمة نقل الركاب، فإن الرقم يزيد خمسة أمثال تقريباً على 18.6 مليوناً أعلنته منافستها «ليفت».

وبلغت إيرادات «أوبر» في العام الماضي 11.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته نحو 42% مقارنة بالعام 2017، لكن ذلك يقل عن وتيرة النمو البالغة 106% التي سجلتها الإيرادات في السنة السابقة.

ولم تحدد «أوبر» حجم الطرح العام الأولي، لكن «رويترز» ذكرت في وقت سابق أن «أوبر» تخطط لبيع ما قيمته 10 مليارات دولار من الأسهم عند تقييم يراوح بين 90 و100 مليار دولار.

وأبلغ مصرفيون معنيون بالاستثمار في وقت سابق «أوبر» أن قيمتها قد تبلغ ما يصل إلى 120 مليار دولار.

وسيكون الطرح العام الأولي لـ«أوبر» الأكبر منذ طرح شركة التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا» القابضة في عام 2014، الذي جمع 25 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن «أوبر» لم تعد تستهدف تقييماً عند 120 مليار دولار في الطرح العام الأولي، فإن الوصول إلى ذلك التقييم فحسب سيطلق منح بعض الأسهم المجانية للرئيس التنفيذي، دارا خسروشاهي، وبعض مسؤولي الشركة التنفيذيين.

وبعد تقديم «أوبر» للإفصاح العام، ستبدأ الشركة سلسلة من العروض التقديمية للمستثمرين، المعروفة باسم جولة ترويجية، والتي ذكرت «رويترز» أنها ستبدأ في 29 أبريل الجاري.

يشار إلى أن الشركة تتجه صوب تسعير طرحها العام الأولي وبدء التداول في بورصة نيويورك أوائل مايو المقبل.