محكمة يابانية تمدّد احتجاز غصن إلى 22 أبريل

المصدر: طوكيو - رويترز

أعلنت محكمة طوكيو الجزئية، أمس، تمديد فترة احتجاز، رئيس شركة «نيسان» اليابانية السابق، كارلوس غصن، ثمانية أيام، لتمهل بذلك ممثلي الادعاء حتى 22 أبريل الجاري لاتخاذ قرار، إما بتوجيه اتهامات رسمية له أو إخلاء سبيله.

وكان ألقي القبض على غصن، للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، للاشتباه في أنه حاول التربح على حساب «نيسان» بالحصول على خمسة ملايين دولار.

يشار إلى أن غصن، الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات، في انتظار محاكمته في اتهامات أخرى، من بينها ارتكاب مخالفات مالية، علماً أنه كان أخلي سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار في مطلع مارس الماضي، بعدما قضى 108 أيام في السجن.

وقال محامو غصن إن توقيف موكلهم عطّل علاجه من فشل كلوي مزمن أصيب به نتيجة لعلاجه من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.