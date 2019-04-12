«تنظيم الاتصالات» تنصح بالتسوّق من مواقع إلكترونية معتمدة وموثوقة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بضرورة مراعاة الحذر التام أثناء ممارسة عمليات التسوق، وعمليات الدفع الإلكتروني، من خلال المواقع الإلكترونية، وضرورة التسوّق من مواقع إلكترونية معتمدة وموثوقة فقط.

وأضافت «تنظيم الاتصالات»، في تحذير على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وقبل إدخال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بالمتسوق، لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني، لابد من التحقق من وجود https في الرابط، وكذلك وجود رمز «القفل»، والشهادة المعتمدة.

وأكدت الهيئة ضرورة التواصل فوراً مع الجهات الشرطية، في حالة التعرض لأي جريمة إلكترونية، مثل عمليات الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال المالي، والاختراقات التقنية، وغيرها من الجرائم التي تحدث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة ‬ من الاستجابة للرسائل مجهولة المصدر.

ودعت «تنظيم الاتصالات» إلى عدم الضغط على جميع الروابط المجهولة المرفقة بهذه الرسائل، وبالتحقق أولاً من صحة هذه الروابط، من خلال زيارة الموقع الرسمي للجهة، أو استخدام التطبيق الخاص بها.

وأوضحت أن الضغط على الروابط المجهولة يزيد من إمكانية تعرض هواتف المشتركين الذكية لعمليات قرصنة، بهدف التجسس، واحتمالية الاختراق الإلكتروني للحسابات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ما يعرّض صاحب الحساب لسرقة البيانات الشخصية، سواء كانت بيانات، ومعلومات، أو صور، أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرض للاختراق.

كما طلبت الهيئة من المشتركين عدم مشاركة البيانات الشخصية مع مجهولين، تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات احتيال، كما طالبت مستخدمي الهواتف المحمولة الذكية بالحذر أيضاً من الاتصال بشبكات «واي فاي» في الأماكن العامة.

«تنظيم الاتصالات» تدعو إلى التواصل فوراً مع الجهات الشرطية في حالة التعرض لأي جريمة إلكترونية.