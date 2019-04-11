«عمومية العالمية القابضة» تقرّ الاستحواذ على «بال» بـ 1.8 مليار درهم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

وافقت الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة، على صفقة الاستحواذ على شركة «بال للتبريد»، بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و800 مليون درهم، عن طريق إصدار 1.3 مليار سهم عادي لمصلحة مساهمي شركة «بال»، ودخول الأخيرة شريكاً استراتيجياً في الشركة وفقاً لإجراء تبادل استراتيجي للأسهم.

كما وافقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها، أمس، على زيادة رأسمال الشركة من 510 ملايين درهم إلى مليار و821 مليون درهم وإدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، حمد عبدالله الشامسي، في مؤتمر صحافي، إنه سيتم البدء فوراً في تنفيذ اتفاقية الاستحواذ بعد موافقة الجمعية العمومية، على أن يتم الانتهاء من توقيع اتفاقية الاستحواذ وإصدار الأسهم، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف الشامسي أن التبريد المركزي يعد من أبرز القطاعات الخدمية في الإمارات مع إمكانات ضخمة للنمو، موضحاً أن نسبة التكييف المركزي تبلغ نحو 25% في الإمارات حالياً، فيما من المتوقع زيادة النسبة بشكل كبير مع نمو المناطق العمرانية الجديدة في الإمارة، لاسيما أنه يستهلك طاقة كهربائية أقل بنسبة 50% من التكييف التقليدي، ما يسهم بشكل مباشر في أجندة دولة الإمارات طويلة الأمد للاستدامة، مع توقعات بتقليل التكاليف مع الحجم الكبير للأعمال.

ولفت الشامسي إلى أن الاستحواذ على «بال» سيسهم بشكل كبير في ارتفاع معدل النمو السنوي المركّب لإيرادات الشركة العالمية القابضة بنسبة 29%، خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع الإيرادات من 570 مليون درهم في العام الماضي، إلى نحو ملياري درهم نهاية عام 2023.

وبين أن الاستحواذ سيمكن شركة «بال»، بدعم من الشركة العالمية القابضة، من استثمار المزيد من الأموال في الأعمال على نطاق أوسع، وتنفيذ خطط لزيادة قدرتها الاستيعابية للتبريد المركزي إلى 600 ألف طن تبريد في العقد المقبل، وارتفاع إيرادات شركة «بال» من 194 مليون درهم في عام 2018 إلى 581 مليون درهم في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 24%، مشيراً إلى أن «بال» تحقق إيرادات ثابتة وتمتلك إمكانات نمو كبيرة إثر تأمينها لعقود تقدم بموجبها خدماتها لمدة 30 و35 عاماً لشركات ضخمة ذات جدارة ائتمانية عالية.