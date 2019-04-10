«ديرة مول».. مركز تسوّق بسقف زجاجي قابل للطي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

سيشكل مركز تسوق «ديرة مول» القلب النابض لمشروع «شركة نخيل العقارية»، المتعدد الاستخدامات «ديرة سنترال»، الواقع في منتصف «جزر ديرة»، والبالغة مساحته تسعة ملايين قدم مربعة، ويعتبر مركز التسوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

ويتوقع أن تنتهي الأعمال الإنشائية في «ديرة مول» منتصف عام 2021، ويتميز بسقف زجاجي حديث قابل للطيِّ، يسمح بدخول ضوء الشمس الطبيعي.

ويعتبر «ديرة مول» أحد مشروعين لـ«نخيل مولز» للتجزئة، يقامان على «جزر ديرة»، فيما يعتبر المشروع الآخر وهو «السوق الليلي»، أكبر سوق ليلي في العالم، ويضم 5300 محل تجاري، و100 مطعم ومقهى، تقع على الرصيف البحري.

ويمتد مشروع «جزر ديرة» على مساحة 15.3 كيلومتراً مربعاً، وسيحول المنطقة المعروفة باسم «دبي القديمة» إلى مركز عالمي للتسوق والسياحة والمعيشة والترفيه. ومن المتوقع أن يستوعب المشروع عند اكتماله أكثر من 250 ألف شخص.