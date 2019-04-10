«إيليت ريزيدنس».. برج تراه الأعين من مسافات بعيدة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أعلنت شركة «تعمير» للتطوير والاستثمار العقاري، عام 2006، عن وضع حجر الأساس لبرج «إيليت ريزيدنس»، ليكون واحداً من أبرز ناطحات السحاب في دبي، بكلفة بلغت مليار درهم. وتم تسليم البرج في أغسطس 2012، ومن أهم ميزاته ارتفاعه الذي يبلغ 381 متراً، ويجعله ضمن المباني الأعلى في دبي، فضلاً عن أنه يمتاز بهيكله العلوي المُشبّك الذي تراه الأعين من مسافات بعيدة.

ويُعد البرج المكون من 91 طابقاً من أطول المباني الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أيضاً، ويمتاز بواجهته التي يستخدم فيها اللونان الذهبي والأبيض، كما يمتاز البرج بتصاميمه المعمارية التي تضفي فيه الخطوط البسيطة للبرج وشرفاته الغائرة لمسة خاصة، مقارنة بالمباني المحيطة.

ويحتل «إيليت ريزيدنس» موقعاً مثالياً، ويطل على مناظر بانورامية لـ«نخلة جميرا»، و«مرسى دبي».