«الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات الإسلامي» يحادثان المتعاملين عبر «واتس أب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد بنك الإمارات دبي الوطني، و«الإمارات الإسلامي» بأنه أصبح بإمكان المتعاملين التحدث مع المصرف عبر منصة «واتس أب بزنس»، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني أن المعاملات المصرفية التي يمكن للمتعاملين إجراؤها عبر التطبيق تشمل: التحقق من أرصدة الحسابات، وآخر خمس عمليات في الحساب، أو البطاقة الائتمانية، والاطلاع على أحدث كشف حساب مختصر للبطاقة الائتمانية، وحجب أو رفع الحجب بصورة مؤقتة عن البطاقات المصرفية، وطلب دفتر شيكات جديد، والاطلاع على أسعار صرف العملات.

وشدد على أن الرسائل المتبادلة ستكون مشفرة، لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية، داعياً المتعاملين إلى التحقق من الشعار الأخضر بجانب اسم البنك في نافذة المحادثة، للتأكد من تحدثهم إلى حساب البنك «واتس أب بزنس» الموثّق.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم، إن «إطلاق هذه الخدمة الجديدة سيكمل قنوات البنك المصرفية الرقمية الحالية، موفراً مستويات الأمان، مع إضفاء مزيد من البساطة والانسيابية على الخدمات المصرفية، عبر منح المتعاملين إجابات فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، وسيم سيفي: «بوصفنا أول مصرف إسلامي في العالم يطلق حل الخدمات المصرفية عبر تطبيق (واتس أب)، فقد جاءت هذه الخطوة لترسخ مكانتنا كرواد في الابتكار والخدمات الرقمية ضمن قطاع الصيرفة الإسلامية».

وأضاف: «يأتي إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين، ليعكس التزامنا المتواصل برقمنة خدماتنا، وتعزيز التفاعل مع المتعاملين عبر منصات التواصل الاجتماعي».