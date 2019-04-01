مساهمات مجتمعية بقيمة 400 ألف درهم لشركة "دبي للتأمين"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير الحوكمة الصادر عن مجلس إدارة شركة دبي للتأمين بأن المساهمة المجتمعية للشركة خلال العام الماضي بلغت 400 ألف درهم تم التبرع بها لبرنامج زايد للإسكان للمساهمة في بناء مساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

ووفقاً للتقرير فإن الشركة ساهمت أيضاً بمبالغ مالية في مجموعة من الحملات والمبادرات المتعلقة باللياقة وتشجيع الموظفات العاملات في الشركة لإجراء فحوصات سرطان الثدي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، إن "هيئة الأوراق المالية والسلع وجهت كتاباً للشركة تشكرها على قرار الجمعية العامة بتخصيص 1% من الأرباح السنوية للمساهمات المجتمعية".