300 ألف مسجل في «القيمة المضافة» خلال 15 شهراً

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة منذ بدء تطبيقها في يناير 2018، وحتى الآن (خلال 15 شهراً)، تجاوز 300 ألف مسجل من الشركات والمجموعات الضريبية وأعضائها، بينما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 719 مسجلاً.

وقال المدير العام للهيئة، خالد البستاني، في تصريحات صحافية خلال المنتدى الإقليمي للضرائب الذي نظمته وزارة المالية وصندوق النقد العربي في دبي، أمس، إن دولة الإمارات تعد الأولى في العالم التي تطبق نظام التتبع الإلكتروني لمصادر التبغ منذ إنتاجها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي لضمان الالتزام بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة، مشيراً إلى أن النظام يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، والغش التجاري.

وأضاف البستاني، أن الإمارات نجحت في تطبيق نظامها الضريبي بشكل إلكتروني بالكامل، لافتاً إلى أن الهيئة طوّرت أخيراً نظاماً إلكترونياً متكاملاً مربوطاً بالأنظمة المسؤولة عن دخول المسافرين إلى الدولة وخروجهم، تزامناً مع تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح خلال دقيقتين.

وذكر أن الهيئة وضعت خططاً شاملة لتشجيع الامتثال الضريبي، ورفع معدلات تسجيل الأعمال الخاضعة للضريبة، ومكافحة التهرب الضريبي، مؤكداً أن الدولة سجلت نسباً عالية من الامتثال الضريبي لاسيما مع اتباع نموذج الامتثال الذاتي الضريبي، وذلك في ظل وجود قطاع خاص متميز وبنية تحتية متطورة.

وأشار البستاني، إلى أن التوعية بالنظام الضريبي، أسهمت بشكل كبير في استيعاب الأطراف ذات العلاقة للأنظمة الضريبية، مؤكداً حرص الهيئة الدائم على التشاور والسماع لآراء القطاع الخاص بهذا الشأن بعد التطبيق للتعرف على آرائهم، وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم.