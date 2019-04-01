عمومية «أغذية» توافق على توزيع 15% أرباحاً نقدية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

عقدت الجمعية العمومية لـ«مجموعة أغذية» المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات، أخيراً، اجتماعها السنوي 14 في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

ووافق مساهمو «أغذية» خلال الاجتماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% أي بقيمة تبلغ 90 مليون درهم.

وكانت المجموعة أعلنت سابقاً عن ارتفاع الأرباح الصافية لها إلى 211 مليون درهم في عام 2018، أي بنسبة 11%، وذلك بعد اقتطاع بعض العائدات المسجلة لمرة واحدة غير متكررة من إيرادات عام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة أغذية»، المهندس ظافر الأحبابي، إن المجموعة أثبتت مرة أخرى مرونتها وحققت نتائج مالية قوية في عام آخر حافل بالتحديات، لافتاً إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على التزامها بمواصلة النمو، ومواجهة التحديات.