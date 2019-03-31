15 ألف زائر متوقع لمعرض «سيتي سكيب أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «انفورما للمعارض» عن انطلاق فعاليات معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، في الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم برنامج «حوارات سيتي سكيب أبوظبي» على هامش النسخة الـ13 من المعرض الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب أبوظبي» جهات عارضة تزيد على 60 دولة، وحضور أكثر من 15 ألف زائر.

وأكدت الشركة في بيان أمس، أن الجلسات الحوارية تسلط الضوء على آفاق المشهد العقاري في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب العديد من الموضوعات ذات الأهمية والمرتبطة ببيئة القطاع العقاري العالمي وانعكاسها على أداء القطاع المحلي.

وسيشارك في الفعالية المدير الإداري لشركة «أناكوت كابيتال» المتخصصة بإدارة الأموال والصناديق، جيمس لابوشنر، حيث سيستعرض واقع التمويل العقاري في المملكة المتحدة في فترة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فيما سيتناول شريك ورئيس قسم العقارات في شركة قوانين الاستثمارات ذات المسؤولية المحدودة «فوكس ويليامز لويرز»، فيليب هوب، المشهد المتغير لسوق الاستثمار في لندن.

من جهته، قال مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما»، كريس سبيلر: «حظيت سوق العقارات البريطانية بمكانة مميزة على قائمة استثمارات المستثمرين الإماراتيين لسنوات طويلة، ولا شك أن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تضع المالكين الحاليين والمحتملين أمام تحدٍّ جديد، لذا سنعمل من خلال فعالية (حوارات سيتي سكيب أبوظبي) على تبديد مخاوفهم واستعراض الحقائق في سياقها الصحيح».

وأضاف سبيلر: «تمثل سلسلة الحوارات في منصة (سيتي سكيب أبوظبي) فرصة رائعة للتواصل وتوسيع شبكة العلاقات بين نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال العقاري الذين يسعون إلى دعم صناع القرار في المجال العقاري من خلال تقديم خلاصة معارفهم وخبراتهم ومناقشتهم لأهم مكامن القوة والفرص المتاحة، وتوضيح سبل الاستفادة منها للنهوض بالقطاع».