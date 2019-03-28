منافع التأمين على النقل

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

توفّر بعض شركات التأمين منتجات للتأمين على عملية النقل أو الانتقال، سواء كان المؤمّن عليه ينوي تغيير سكنه من بلد إلى آخر أو من مدينة لأخرى، أو مجرد الانتقال لمكان قريب في المدينة نفسها. ويغطي هذا النوع من التأمين الممتلكات من لحظة بدء التحميل والتعبئة وحتى وقت تفريغها في المنزل الجديد وفق شروط محددة، مع تغطيات تأمينية للمتعلقات الشخصية والسلع المنزلية.

ويتم أيضاً توفير حماية شاملة للخسارة أو التلف والحريق والسرقة للمواد المؤمّن عليها أثناء تعبئتها، وأثناء النقل وبعد الوصول إلى الوجهة، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالمركبات.

وتمتد التغطية لأيام عدة ولفترات تخزين أطول قد تصل إلى ستة أشهر في نقطة الانطلاق والوجهة بالنسبة لبعض الشحنات، إضافة إلى منافع تشمل تغطية الأعطال الميكانيكية أو الكهربائية أو الإلكترونية، وتغطية الخسارة أو التلف بسبب الظروف الجوية أو درجات الحرارة، فضلاً عن تأمين المواد المؤمّن عليها بسبب خسائر رئيسة للناقلة الجوية أو البحرية أو البرية، والخسارة الكلية خلال التحميل والتفريغ، مع مراعاة الحرائق والبرق والكوارث والمخاطر الطبيعية.