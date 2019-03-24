1800 عارض من 61 دولة في «أوتوميكانيكا دبي 2019» يونيو المقبل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، في 10 يونيو المقبل، فعاليات الدورة 17 من معرض «أوتوميكانيكا دبي 2019»، بمشاركة أكثر من 1800 عارض من 61 دولة.

وتوقع منظمو الحدث، في شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، إقبالاً كبيراً من العاملين بقطاع خدمات المركبات، إذ يتوقع أن يزور المعرض أكثر من 31 ألفاً من المشترين والزوار.

وأكد بيان، صدر أمس، أن نسبة المشاركة الدولية في «أوتوميكانيكا دبي» زادت على 90%، ما يجعله محفلاً عالمياً لقطع غيار وإكسسوارات ومستلزمات السيارات.

وقال مدير معرض «أوتوميكانيكا دبي»، محمود غازي بيلكوزن، إن نسخة 2019 ستُعقد بدعم من 34 جمعية تجارية دولية، فيما تؤكد أجنحة 24 دولة النكهة الدولية للحدث.

وأضاف: «تطور (أوتوميكانيكا دبي) على مر السنين، حتى أصبح حدثاً عالمياً بحق، بفضل سجله الإبداعي المستمر، واستهداف وضبط عروضه بما يتماشى مع متطلبات السوق الخاصة».

ورأى أن الطلب سيظل قوياً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على صناعة خدمات السيارات، ومنتجات ما بعد البيع، مع نمو يقوم إلى حد كبير على الطلب من المركبات الحالية، والتحسن المتوقع في المبيعات مستقبلاً. وتابع بلكوزن: «يعدّ (أوتوميكانيكا دبي) من الأحداث المهمة لتجّار الجملة، والصانعين، وتجار التجزئة والتجار وصانعي السيارات، وورش العمل المتخصصة، إضافة إلى كل من له علاقة بعمليات الأسطول أو النقل، كما يعد المعرض منصة شاملة للراغبين في تلبية احتياجاتهم الخاصة بخدمات المركبات، من إطارات، ومواد تشحيم، ومبردات وفلاتر، إلى البطاريات، والفرامل، والأجزاء الكهربائية، والمصابيح، والإكسسوارات».

وبحسب البيان، سيعود «أوتوميكانيكا دبي 2019» بمبادرته «كفاءة الشاحنات»، التي يستعرض من خلالها أكثر من 1500 عارض منتجاتهم المخصصة لسلسلة القيمة الكاملة في قطاع الشاحنات، من قطع وإكسسوارات الشاحنات، إلى معدات الورش.

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جمعية تجارية دولية تدعم نسخة 2019 من «أوتوميكانيكا دبي».