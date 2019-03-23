التصفح الآمن للمعاملات المصرفية

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

قدمت مؤسسات مصرفية وطنية مجموعة نصائح لتصفح شبكة الإنترنت أثناء التعاملات المالية عبر الإنترنت.

وشدّدت على أن النقر على الروابط الخبيثة يمكن أن يحمل فيروساً إلى جهاز الكمبيوتر، ناصحة بتجنب تحميل برمجيات من مواقع غير موثوقة، والابتعاد عن استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مثل مقاهي الإنترنت، أو شبكات الـ«واي فاي» العامة، مثل الفنادق المطارات، مع تعطيل ميزة «الاستكمال التلقائي» على المتصفح، وإدخال عنوان الموقع الإلكتروني للبنك في شريط العنوان بالمتصفح، والتحقق من كشوفات الحساب دورياً.

ونبهت كذلك إلى ضرورة إبلاغ البنك عن أي معاملة غير مصرح بها، بالاعتماد على خدمة «التنبيهات» من المؤسسة المصرفية التي ترسل لك تنبيهاً بعد إجراء أي معاملة، والالتزام التام بعدم كتابة معلومات الحساب السرية، وعدم نسخها ولصقها، والتأكد دائماً من تسجيل الخروج عند مغادرة صفحة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بدلاً من الاكتفاء بإغلاق نافذة المتصفح مباشرة.