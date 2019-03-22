شركات تطرح منتجات وحلولاً لاستخدامات المدن والمنازل الذكية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طرحت شركات دولية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، أخيراً، منتجات وحلولاً لأنماط المدن والمنازل الذكية، أبرزها للتحكم في أجهزة وأنظمة الإضاءة بالمنزل من خلال الشاشات التلفزيونية، وأجهزة استشعار لرصد الأزمات والطوارئ.

وأشار مسؤولو الشركات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في فعاليات معرض «كابسات 2019»، الذي اختتم فعالياته أخيراً في دبي، إلى أن ارتفاع حدة المنافسة بالأسواق الدولية على طرح المنتجات الملائمة للمدن والمنازل الذكية أسهم في تنوع تلك المنتجات وخفض أسعارها.

وتفصيلاً، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «انتيك تكنولوجي» للحلول التقنية، باتريك بلاس، إن «شركته طرحت عبر منصتها في معرض (كابسات 2019) منتجات وحلولاً لأنماط المدن والمنازل الذكية»، مبيناً أن «المنتجات والحلول المطروحة شملت أجهزة استشعار بمواقف السيارات والبنايات والطرق، لرصد أي أزمات أو طوارئ».

وأضاف أن «الحلول الذكية تشمل منتجات تتيح ربط جميع أجهزة ومحتويات المنزل باستخدام نقاط الاستشعار وإنترنت الأشياء، وإتاحة التحكم بها عبر شاشات التلفزيون أو شاشات الهواتف المتحركة من خارج المنزل».

وأوضح أن «الحلول والمنتجات تتيح تشغيل الإضاءة أو إغلاقها عبر الشاشات التلفزيونية، مع رصد أية حركة غريبة بأنحاء المنزل عبر أجهزة استشعار ذكية، إضافة إلى إتاحة الاتصال بالطوارئ، حتى في حالات السفر عند مجرد تسرب غاز أو مياه للمنزل، وذلك عبر إشعارات تحذيرية فورية عبر الهواتف الذكية».

بدوره، قال مدير أول الحلول والمنتجات في شركة «أيه إم تي» للتقنية، بيجمان غوربان، إن «شركته طرحت منتجات يمكن استخدامها بالمدن الذكية، ويشمل أبرزها طائرات بدون طيار تحمل كاميرات متعددة بقدرات تصويرية فائقة عبر التصوير بتقنيات (فوركيه)، ويمكنها التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة ليلاً، مع خصائص إمكانية دعم تلك الكاميرات بالذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو، والتعرف إلى أية أزمات يمكن أن تنشب بطرق المدينة الذكية».

وأشار إلى أن «الشركة طرحت أيضاً أعمدة تحمل كاميرات فائقة الدقة، وبعدسات دائرية يمكنها تصوير المناطق بتقنية 360 درجة، بما يتيح رؤية شاملة لطرق المدينة الذكية عبر غرف مراكز العمليات والتدخل السريع عند الطوارئ».

من جهته، أوضح مدير المبيعات في شركة «ميك تيك» للحلول التقنية، فنسنت ويوا، أن «شركته طرحت منتجات للمنازل الذكية، تتيح التحكم في كافة أجهزة المنزل، ومراقبة جميع أركانه من خلال الهواتف المتحركة، عبر معرفة من فتح الأبواب وأغلقها، والتحكم في تلك الأبواب سواء بالغرف الداخلية أو بالباب الرئيس للمنزل».

وأضاف أن «زيادة التنافسية بين الشركات العالمية لطرح أجهزة المنازل الذكية أسهمت في زيادة تنوع المطروح منها أخيراً، مع انخفاض أسعارها بنسب متباينة، مقارنة بالفترات السابقة».

في السياق نفسه، قالت مديرة تطوير الأعمال في قسم حلول الأنظمة والاتصالات في شركة «باناسونيك»، بترسيا نظاريان ملكي، إن «الشركة لديها كاميرات بتقنية فائقة الدقة والوضوح للمدن الذكية، وتعمل بشكل يتيح الرؤية الشاملة والاتصال بتقنيات الإنترنت».

زيادة المنافسة على طرح منتجات المنازل

الذكية أسهمت في خفض أسعارها.