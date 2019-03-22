«طاقة» تربح 398 مليون درهم العام الماضي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بأن الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغت 398 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 149% على أساس سنوي.

وذكرت الشركة في بيان أنها سجلت أيضاً زيادة في حجم الإيرادات بنسبة 6% في عام 2018، لتصل إلى 17.7 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6% أيضاً، لتصل إلى 9.7 مليارات درهم، مرجعة ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار النفط والسوائل خلال العام الماضي.

وحافظت الشركة على تدفقات نقدية حرة قوية بواقع 7.1 مليارات درهم، على الرغم من زيادة الإنفاق الرأسمالي الاستثماري من 1.3 مليار درهم في عام 2017 إلى 1.7 مليار درهم في عام 2018.

وخفضت «طاقة» إجمالي ديونها بمبلغ أربعة مليارات درهم، كما شهدت انخفاضاً في الفوائد المدفوعة بقيمة 163 مليون درهم.

وأكدت الشركة أن السيولة الإجمالية للشركة لاتزال قويةً عند 13.1 مليار درهم، ويشمل ذلك نقداً وما يعادله بقيمة 3.4 مليارات درهم، وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 9.7 مليارات درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «طاقة»، سعيد مبارك الهاجري، إن «الشركة حافظت خلال العام الماضي على قوة أدائها المالي والتشغيلي، رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية».

الشركة خفضت إجمالي ديونها بمقدار 4 مليارات درهم.