86 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتكافل» في 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، المتخصصة في التأمين التكافلي، أمس، عن نتائجها المالية الختامية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، محققة صافي أرباح بلغ 86 مليون درهم (لمشتركي التكافل والمساهمين قبل مخصص القرض الحسن)، مقارنة مع 64.6 مليون درهم لعام 2017.

وأوضحت الشركة في بيان أن صافي ربح المساهمين بلغ 68.3 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع 59 مليون درهم في عام 2017، فيما بلغ إجمالي اشتراكات التكافل 384 مليون درهم، مقارنة بـ373 مليون درهم لعام 2017. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، خميس بوهارون الشامسي، إن «عام 2018 كان جيداً بالنسبة لنا، ونجحنا في تحقيق أقوى نتائج مالية إلى الآن، ما يعكس نجاح استراتيجيتنا والرؤية طويلة الأمد والأساس القوي الذي بنينا عليه نموذجنا التكافلي».