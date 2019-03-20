بوابة إلكترونية ذكية للمطورين العقاريين في الشارقة أبريل المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، فعاليات النسخة السادسة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2019»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، ويستمر حتى 21 مارس الجاري.

وأفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بأنها ستطلق بوابة إلكترونية ذكية للمطورين العقاريين، تتيح إنجاز كل المعاملات والتراخيص والتصاريح، اعتباراً من أبريل المقبل.

وقال المدير العام للدائرة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن المعرض يلقي المزيد من الضوء على الفرص المتاحة في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن تطور المعرض عاماً تلو آخر يعكس مكانة الحدث وأهميته المتنامية، عبر مستوى الخدمات والمعلومات التي يوفرها للزوار والمستثمرين، وحرص الإمارة على تعزيز سمعتها ومكانتها مركزاً اقتصادياً لممارسة الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات.

بدوره، قال مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز راشد آل صالح، إن الدائرة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية ذكية لشركات التطوير العقاري بشكل رسمي بداية أبريل المقبل، لافتاً إلى أن البوابة التي تعمل حالياً بشكل تجريبي تتيح للمطورين إنجاز التصاريح والمعاملات من دون الحاجة إلى الحضور لمقر الدائرة، كما توفر الموافقات الخاصة بتسويق الشركات لوحداتها.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطط الدائرة لتقديم خدمات ذكية للمتعاملين، وتيسير إجراءات التعامل للمستثمرين في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن سوق العقارات في الشارقة تعد من الأسواق الجاذبة للمستثمرين، خصوصاً في ظل وجود تصحيح سعري رفع من جاذبية القطاع.