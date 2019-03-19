«المركزي» يحذر من شركات جمع الأموال للاكتتاب في العُملات المشفرة

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

أكد المصرف المركزي أنه لم يمنح ترخيصاً لأي شركة لجمع أموال بهدف الاكتتاب في العملات المشفرة.

وقال «المركزي»، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن ضياع أموال مواطنين ومقيمين، نتيجة ترويج شركتين داخل الدولة لما يعرف بـ«الاكتتاب في العملات المشفرة» وجمع أموال، إنه لم يرخص لأي شركة لغرض جمع أموال بهدف الاكتتاب في العملات المشفرة، وأن جمع الأموال لغرض الاكتتاب في العملات المشفرة غير خاضع لرقابة المصرف المركزي، ولم يتم إصدار أي نظام بهذا الشأن.

ودعا المصرف المركزي جميع المتعاملين للتحقق من وضع الشركات، وضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل استثمار أموالهم في الشركات التي تعلن عن الفرص الاستثمارية، سواء كان نظام الاستثمار فيها تقليدياً أو رقمياً، كما شدد على ضرورة التحقق من ترخيص هذه الشركات قبل تنفيذ أية معاملات مالية من خلالها.

وأوضح «المركزي» أنه يسهم في دعم نظام مالي فعال من خلال التشغيل والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية الفعالة والموثوقة.

• «المصرف» شدد على ضرورة التحقق من ترخيص الشركات قبل تنفيذ أية معاملات مالية من خلالها.