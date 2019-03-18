«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف منطقة برية جديدة على «إنبكس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، اتفاقية حصلت بموجبها شركة «إنبكس» اليابانية على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 4»، وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية.

وأفادت «أدنوك» في بيان بأن شركة تطوير النفط اليابانية المحدودة «جودكو»، المملوكة بالكامل لشركة «إنبكس»، ستتولى إدارة الحصة نيابة عن الشركة الأم.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل «إنبكس» على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر أكثر من 646 مليون درهم (176 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص استخراج النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 4» التي تغطي مساحة تبلغ 6116 كيلومتراً مربعاً تبدأ من المنطقة الواقعة حول مدينة أبوظبي وتمتد إلى الحدود مع إمارة دبي.

وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لـ«إنبكس» لتطوير وإنتاج أي اكتشافات ذات جدوى تجارية، بينما تمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60% من الامتياز في مرحلة الإنتاج.

ووقّع اتفاقية الامتياز كل من وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «إنبكس»، وتاكايوكي يويدا.

وقال الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بترسيخ علاقات التعاون الإيجابي البنّاء التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء اقتصاد المعرفة، تم إبرام هذه الاتفاقية مع شركة (إنبكس) التي تعكس نهج (أدنوك) للاستفادة من الشراكات النوعية والتقنيات الحديثة التي تحقق قيمة إضافية بهدف تسريع جهود استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية غير المستغلة».

وأضاف أن «هذه الشراكة تمثل مرحلة مهمة في استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وتسهم في المحافظة على جاهزية (أدنوك) لتلبية الارتفاع في الطلب على منتجات النفط والغاز على المدى البعيد، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مورداً أساسياً للطاقة في العالم».

وأوضح الجابر، أن «الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي و(أدنوك) مع (إنبكس) و(جودكو) تمتد لأكثر من 40 عاماً، وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم إبرامها من خلال مزايدة تنافسية، إلى توسعة نطاق علاقات الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع النفط والغاز، واليابان التي تعد ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، كما أنها تتيح العديد من الفرص لتحقيق فوائد متبادلة لكلا الطرفين».

وأشار إلى أن «(إنبكس) ستقيّم حقلي (رمحان) و(الحُديريات) للنفط والغاز غير المطورين اللذين يقعان ضمن منطقة الامتياز الجديدة، حيث ستستهدف الشركة بشكل خاص التراكيب الجيولوجية التي تتمتع بخبرة واسعة فيها من خلال امتيازات أخرى في أبوظبي».

من جانبه، قال يويدا، «(إنبكس) تعتبر أبوظبي إحدى مناطق أعمالها الأساسية، ونتطلع إلى العمل والتعاون بشكل وثيق مع (أدنوك) للمساهمة في تحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية الكبيرة، وفي الوقت نفسه زيادة وتوسعة محفظة أعمالنا».

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كيلومتراً مربعاً مساحة «المنطقة البرية رقم 4».