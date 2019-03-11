«أبوظبي التجاري» يعلن التشكيلة النهائية لمجلس الإدارة بعد الاندماج

المصدر: أبوظبي - وام

أبلغ بنك أبوظبي التجاري، سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأسماء التشكيلة النهائية لأعضاء مجلس إدارة البنك بعد عملية الاندماج، وتضم 11 عضواً برئاسة عيسى محمد السويدي.

وأعلن البنك، في إفصاح أرسله إلى السوق، أن من بين الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص - ويشملها البند الرابع في أجندة عمل الجمعية العمومية، المقرر عقدها بتاريخ 21 مارس الجاري - المصادقة على تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة للبنك بعد عملية الاندماج.

ومن المقرر دخول عملية الاندماج، بين بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال، مرحلة التنفيذ بتاريخ الأول من مايو المقبل، وذلك بحسب الجدول الزمني الذي تضمنته وثيقة نشرة المساهمين، التي أصدرها البنكان، الأسبوع الماضي، وجرى بموجبها أيضاً تحديد تاريخ 20 و21 مارس الجاري لعقد الجمعية العمومية لهما للمصادقة على القرار قبل بدء فترة الاعتراض عليه من قبل الدائنين خلال الفترة من 24 مارس وحتى 23 أبريل من العام الجاري.

وعندما يصبح الاندماج نافذاً في الأول من مايو، كما أُعلن سابقاً، فسيتم حل بنك الاتحاد الوطني، وسيستحوذ بنك أبوظبي التجاري على كامل رأس المال المصدر لمصرف الهلال من مساهمه الوحيد «مجلس أبوظبي للاستثمار».

يذكر أن إجمالي أصول الكيان الجديد سيصل إلى نحو 423 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة الودائع 285 مليار درهم، و265 مليار درهم للقروض والسلفيات.