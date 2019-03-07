إطلاق مشروع مخيّم جبلي فاخر على جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة- الإمارات اليوم

عقدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يوم أمس، اتفاقية مع «مجموعة مانتيس» لتشغيل مشروع المخيّم الجبلي الفاخر المرتقب على جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيقع المخيّم الجبلي الفاخر على ارتفاع نحو 600 إلى 700 متر عن مستوى سطح البحر على جبل جيس، ليقدّم للزوار إطلالات جبلية خلّابة على سلسلة جبال الحجر، ويكون وجهة مثالية يقصدها الزوار على مدار العام، حيث تتمتع المنطقة بدرجات حرارة أقل بنحو 10 درجات مئوية عن بقية أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيضم المشروع المشيّد على طراز المخيمات، والمقرر الانتهاء منه في عام 2020، 47 وحدة فاخرة تضم 34 خيمة ديلوكس، و11 فيلا بغرفة نوم واحدة مع مسبح خاص، وجناحين بغرفتي نوم مع مسبح خاص، وتستكمل هذه الوحدات المرافق المتطورة مثل النادي الصحي، وحوض سباحة بخاصية التحكم في درجات الحرارة ، والسبا، ومنطقة لألعاب الأطفال، ومنطقة لإشعال نيران التخييم، ومطعم.

وتستكمل مجموعة من معالم الجذب السياحية ومرافق المغامرات التي تقدمها الإمارة المشروع الفريد والصديق للبيئة. وسيحتضن المشروع أيضاً أحدث التقنيات لتقليل استهلاك الطاقة وترشيد المياه.

وفي هذا السياق، قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يجسّد معرض (آي تي بي برلين) منصة مثلى لتعزيز التواصل مع أسواق السفر العالمية، والترويج لما تحتضنه إمارة رأس الخيمة من معالم مميزة للسياحة والمغامرات تتنوع بين الشواطئ الساحرة والإطلالات الصحراوية الخلابة والطبيعة الجبلية الرائعة على جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل جبل جيس عنصراً أساسياً لمنتجاتنا وعروضنا السياحية في ظل سعينا للاستفادة من قطاع سياحة المغامرات العالمي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المتنامي. وعبر الاستثمارات المناسبة وتطبيق أفضل ممارسات السياحة المستدامة، نتطلع لترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة عالمية شهيرة ومزدهرة تستقطب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021، وثلاثة ملايين زائر بحلول عام 2025».