تحذير من رسائل الهجمات الإلكترونية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

هناك بعض الرسائل غير المرغوب فيها، لكنها غير مؤذية، ومع ذلك، يمكن استخدامها أحياناً لهجمات الاحتيال الإلكتروني، حيث تدعوك إلى النقر على الروابط التي تقوم بتحميل البرمجيات الخبيثة على جهاز حاسوبك، أو توجيهك إلى مواقع وهمية، وذلك وفقاً لبنوك وطنية.

وأشارت تلك البنوك إلى أنه إذا تلقى المتعامل أي بريد إلكتروني من مصدر غير معروف، يجب عليك حذفه من دون فتحه، وعليه أيضاً تفعيل فلتر الرسائل غير المرغوب فيها، الذي سيعمل على إرسال كل الرسائل المشبوهة إلى مجلد خاص، حيث يمكنك حذفها من هناك.

وأفادت بأنها لا ترسل أي بريد مشبوه، ولن يطلب منك تسجيل الدخول أو ذكر كلمة مرور معينة أو ما شابه، لهذا في حال تلقي أي رسالة بهذا الخصوص من الضروري حذفها فوراً.

وأكدت أن حذف الرسائل غير المرغوب فيها من دون قراءتها، سيؤدي إلى حماية المستخدم من معظم رسائل الاحتيال الإلكتروني.