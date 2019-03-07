تأسيس مجلس الأعمال النيوزيلندي تحت مظلة «غرفة دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، عن تأسيس مجلس الأعمال النيوزيلندي، في خطوة متقدمة لتعزيز العلاقات الإماراتية - النيوزيلندية، وتطوير آفاق نموها، بما يسهم في توحيد صوت رجال الأعمال والشركات النيوزيلندية العاملة في دبي، وترسيخ حضور الشركات النيوزيلندية في سوق الإمارة.

وأوضحت «الغرفة» في بيان، أمس، أنه مع تأسيس مجلس الأعمال النيوزيلندي، يرتفع إجمالي عدد مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة «غرفة دبي» إلى 50 مجلس أعمال. وأضافت أن مجلس الأعمال النيوزيلندي يضم في عضويته 100 شركة.

وقال مدير إدارة العلاقات الدولية في «غرفة دبي»، حسن الهاشمي، خلال حفل إطلاق وتأسيس المجلس الجديد، إن «المجلس يعتبر منصة مثالية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في دبي ونيوزيلندا».

وبيّن الهاشمي أن «تجارة دبي غير النفطية مع نيوزيلندا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغت نحو ملياري درهم، في حين تعتبر دولة الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لنيوزيلندا في العالم». وأكد وجود مجال واسع للتعاون في عدد من القطاعات الرئيسة بين دبي ونيوزيلندا، أبرزها الأمن الغذائي، الذي يشمل الزراعة والصناعات الغذائية، إضافة إلى السياحة والتعليم.