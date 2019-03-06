«دبي للخدمات المالية» تفرض قيدا على مدير العلاقات السابق أرناب موخرجي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن فرض قيدا على نشاط أرناب موخرجي، مدير العلاقات السابق في إحدى الشركات المرخصة لديها.

واكتشفت (السلطة) إقدام موخرجي على أعمال تفتقر النزاهة، حيث قام بتزويد أحد العملاء بمعلومات غير دقيقة حول قيمة أصوله، وتولى إجراء استثمارات غير مصرح بها لصالح عميل آخر، مع محاولته إخفاء تلك الاستثمارات.

واستخلصت (السلطة) أن موخرجي غير مناسب لأداء أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية، وبناء على ذلك قررت (السلطة) تقييد نشاطه ومنعه من العمل في مجال الخدمات المالية في أو انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

واكتشفت (السلطة) أيضا أن موخرجي أرسل عمداً رسالتي «تأكيد الرصيد» لأحد العملاء، وكانت الرسالتان تتضمنان معلومات غير صحيحة عن القيمة الإجمالية للأصول التي يمتلكها العميل. كما قام موخرجي بمخالفة الإجراءات المتبعة في الشركة التي تشترط وجود توقيعين على مثل هذه الرسائل، وقام بتوقيعهما بنفسه مع أنه غير مخول بعمل بذلك.

وفي انتهاك آخر لممارسات العمل، أجرى موخرجي على مدى عامين متواصلين عدداً من الاستثمارات بالنيابة عن عميل آخر من دون أي تصريح أو حتى الإفصاح للعميل عن هذه الاستثمارات. وفي انتهاك آخر قام بتزوير توقيع العميل على بعض المستندات الاستثمارية من دون حصوله على إذن منه، إضافة إلى تزوير بيانات الحساب بغرض إخفاء الاستثمارات غير المصرَّح بها.

ولم تكن الشركة على علم بسوء سلوك موخرجي وقت وقوعه، وقامت باتخاذ الإجراءات المناسبة بعد اكتشافها، بما في ذلك إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية.

وأكدت (السلطة) أن القرار الصادر عنها بشأن فرض قيد على نشاط أرناب موخرجي يعتبر نافذاً بشكل فوري، كما إن الإجراء المُتخذ ضد موخرجي نهائي لأنه لم يقم بإحالة قرار (السلطة) إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «تؤكد (سلطة دبي للخدمات المالية) رفضها التام لأي ممارسات غير نزيهة يقوم بها موظفو الشركات المرخصة لديها في مركز دبي المالي العالمي، ولاسيما كبار مديري العلاقات مثل موخرجي. وتشدد (السلطة) على عدم تهاونها مع أي سلوكيات تضلل (السلطة) من قبل أي شخص يعمل في قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي».