«دو» تطلق مساعداً افتراضياً يستند إلى الذكاء الاصطناعي عبر «واتس أب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق مساعد افتراضي متعدد القنوات، يستند إلى الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق «واتس أب» لتمكين المشتركين من التواصل مع فريق خدمة المتعاملين في الشركة. كما أطلقت «دو»، بالتعاون مع شركة «سيسكو»، «نسيج السحابة الموحد»، الذي يجمع مراكز بيانات «دو» في الإمارات ليضمها في سحابة واحدة متعددة المواقع، ومتعددة الأماكن الجغرافية.

وتفصيلاً، أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق مساعد افتراضي متعدد القنوات، يستند إلى الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق «واتس أب»، لتمكين مختلف شرائح عملائها، البالغ عددهم تسعة ملايين مشترك، من التواصل بشكل سلس مع فريق خدمة العملاء في الشركة، لتلقي الدعم والحصول على أجوبة سريعة لاستفساراتهم بشكل سريع وأكثر فعالية.

وتهدف «دو»، عبر إطلاق المساعد الذي يحمل اسم «Blu»، إلى نقل مفهوم خدمة العملاء إلى المستوى التالي، حيث ستعزز هذه الخطوة جهود «دو» المبذولة نحو تعزيز تواصلها مع عملائها، وحل مشكلاتهم بشكل سريع وفعّال عبر منصة سلسة يستخدمونها في حياتهم اليومية.

وقال الرئيس التنفذي لقطاع حلول الحياة الرقمية والابتكار في «دو»، أنتوني شاينر: «نسعى في (دو) إلى الحفاظ على موقعنا الريادي، والبقاء في طليعة الشركات التي تتبنى أحدث الحلول والخدمات التي تستند إلى التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وغيرها، والتي من شأنها أن تعود بفوائد ملموسة على كل شرائح عملائنا. ونحن ندرك أهمية منصات المراسلة بالنسبة لعملائنا في عصرنا الحالي، ومن خلال طرح خدمة المساعد الافتراضي الخاص بنا عبر تطبيق (واتس أب) نهدف إلى تعزيز قدرات العميل، وجعله محور اهتمامنا وعملياتنا، إلى جانب تزويده بخدمات حديثة تواكب متطلباته المتجددة باستمرار».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة UIB، التي طورت المساعد الافتراضي، توبي روكير: «تقوم (دو) باتخاذ خطوات مهمة لتحسين مستوى خدمة عملائها، وباعتبارنا أحد مزودي حلول (واتس أب) للأعمال، يسعدنا التعاون معها لتقديم تجربة دردشة جديدة لعملائها عبر جميع أنحاء دولة الإمارات».

إلى ذلك، أطلقت «دو»، بالتعاون مع شركة «سيسكو»، «نسيج السحابة الموحد» الذي يجمع مراكز بيانات «دو» المتقدمة في الإمارات ليضمها في سحابة واحدة متعددة المواقع، ومتعددة الأماكن الجغرافية، بالاعتماد على حلول «سيسكو» لمراكز البيانات المعتمد على الشبكات القائمة على المقاصد.

وقال الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، سليم البلوشي: «تسير (دو) في تنفيذ خطة تحولها لتتوسع في مجالات نمو جديدة، ولهذا فإننا نرى تطبيقات نشطة على مستوى جميع النقاط على الشبكة، ولم يعد ممكناً أن يقتصر وجود مركز البيانات على مكان محدد، بل يجب أن يشبه نظام أعصاب حيوياً يوجد حيث توجد البيانات أو حيث تنشر التطبيقات».

في سياق متصل، شاركت «دو» في منتدى ومعرض «غارتنر آي تي 2019»، كراع وعارض من الفئة المميزة في الحدث. واستعرضت الشركة خلال المنتدى، محفظتها من الخدمات والتطبيقات الرقمية.

• «Blu» يعزز تواصل «دو» مع متعامليها لحل مشكلاتهم عبر منصة سلسة يستخدمونها في حياتهم اليومية.