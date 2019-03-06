«واحة الزاوية» تطرح 1200 قطعة أرض للمواطنين بملياري درهم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طرحت شركة «واحة الزاوية» 1200 قطعة أرض مخصصة لتملك المواطنين، بمساحة إجمالية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية تتجاوز ملياري درهم في مشروع «واحة ياس العقاري»، المطل على «قناة ياس» المائية في جزيرة ياس بأبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «واحة الزاوية»، خلدون صالح، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إنه «سيتم طرح المناقصات الخاصة بتوفير البنية التحتية للمشروع خلال الربع الثالث من 2019، على أن يتم تجهيز الأراضي وبدء أعمال البنية التحتية للمشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري»، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من تسليم الأراضي للمواطنين ستبدأ اعتباراً من الربع الأول من 2022.

وأضاف صالح أن المشروع الجديد خصص خمسة أنشطة رئيسة لتطوير الأراضي من جانب المواطنين، تشمل الفلل المخصصة للسكن، والفلل القابلة للتحويل للأنشطة التجارية، والبنايات السكنية، والبنايات المكتبية، إلى جانب إنشاءات الأسواق التجارية.

وأوضح أن أسعار قطع الأراضي السكنية ذات المساحات المتعددة المطروحة للبيع تبدأ من مليون درهم، وبمساحات تبدأ من 4000 قدم مربعة، إضافة إلى الأراضي السكنية المسموح بتحويلها إلى سكنية تجارية، والتي تبدأ أسعارها من 1.8 مليون درهم، مع مساحات تبدأ من 4500 قدم مربعة، وتقع على الشارع الرئيس مع شارع خدمات، لافتاً إلى أن الشركة وضعت خطة سداد مرنة وميسرة للغاية أمام المواطنين الراغبين في تملك قطع الأراضي، حيث يمكنهم في البداية دفع 10% من قيمة الأرض، وتقسيط البقية على دفعات ميسرة خلال فترة زمنية تراوح بين خمس سنوات و10.

وبيّن أن المشروع الجديد سيضم مرافق خدمية وترفيهية، مثل المساجد والحدائق والمدارس والمرافق الخدمية ومراكز للتسوق ومطاعم وممشى مطل على «قناة ياس» المائية، ويتمتع ببنية تحتية متطورة.

وشدد صالح على أنه تم حجز أكثر من 700 قطعة أرض بمختلف أنواعها منذ طرح الأراضي للبيع أخيراً للمواطنين.