اتفاقية لتوفير عروض تفضيلية لتمويل السيارات الكهربائية ضمن «متجر ديوا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي عن الدخول في شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتقديم عرض حصري مخصص لتمويل السيارات الكهربائية عبر تطبيق متجر «ديوا»، الذي يوفر مجموعة من الخصومات والعروض الحصرية لمتعاملي الهيئة، بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعد هذا التطبيق الأول من نوعه الذي تقدمه دائرة حكومية في الإمارات.

ويمكن لمستخدمي «متجر ديوا» الاستفادة من عروض التمويل التي يوفرها بنك دبي الإسلامي، والموجهة حصرياً للأفراد الراغبين في شراء السيارات الكهربائية. ويتميز عرض تمويل السيارات بمعدل ربح تفضيلي، ويهدف إلى تشجيع المتعاملين على شراء سيارات صديقة للبيئة لدعم رؤية الإمارات 2021، التي تركز على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، من أجل تحسين جودة الحياة بشكل عام.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، المهندس مروان بن حيدر: «يسعدنا انضمام (دبي الإسلامي) إلى قائمة الشركات التي توفر خصومات وعروضاً حصرية لمتعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن (متجر ديوا)، عبر تطبيق الهيئة الذكي. ومن شأن توفير عروض حصرية لتمويل السيارات الكهربائية من خلال البنك، تشجيع متعاملي الهيئة على شراء سيارات كهربائية بما يعزز الاستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً. وانتهت الهيئة من تركيب 200 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، ضمن مبادرة (الشاحن الأخضر) التي أطلقتها في إطار مبادرة (دبي الذكية)، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وتوفر الهيئة شحناً مجانياً للسيارات الكهربائية للمتعاملين المسجلين في المبادرة حتى نهاية عام 2019».

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك دبي الإسلامي، ناصر العوضي: «(دبي الاسلامي) مؤسسة ذات وعي بيئي، وتركز على تنفيذ مبادرات صديقة للبيئة. ولا يجسد تركيزنا على تبني الممارسات المصرفية المستدامة التزامنا الراسخ بتعزيز تجربة المتعامل فحسب، بل يمتد ذلك إلى دعم مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات على حد سواء».

• التمويل بمعدل ربح تفضيلي، لتشجيع المتعاملين على شراء سيارات صديقة للبيئة.