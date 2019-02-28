159 ألف غسالة ملابس وصحون موفرة لاستهلاك الكهرباء تدخل الأسواق خلال شهرين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، أن «الهيئة أصدرت نحو 159 ألف بطاقة محدثة لكفاءة استهلاك الطاقة لغسالات الملابس والنشافات وغسالات الصحون، وفق التحديثات الأخيرة، منذ مطلع العام الجاري، وهي نتائج لها آثار إيجابية على المجتمع والبيئة».

وأكد المعيني في بيان، أمس، أن التشريعات والأنظمة واللوائح الفنية التي اضطلعت بها الهيئة، حققت نجاحاً لافتاً في ملف ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى مستوى قطاعات متنوعة من الأجهزة الكهربائية، كما أن تنفيذ حزمة برامج معنية بترشيد الاستهلاك ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، لاسيما في مؤشرات التنمية المستدامة، وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأسهم تحديث لائحتَي الغسالات والنشافات وغسالات الصحون، في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 7% عن الاستخدام السابق للأجهزة، أو ما يعادل 2.5 غيغاوات، فضلاً عن تقليل الضغوط البيئية المرتبطة، حسب دراسات فنية أجرتها الهيئة.

وقال إن تحديث لائحتَي غسالات الملابس والنشافات وغسالات الصحون، يعد التحديث الثامن والتاسع في مشروعات وبرامج كفاءة الطاقة التي تضطلع بها الهيئة، بعد تحديث مماثل في لائحة المضخات الكهربائية العام الماضي.

وتابع أن الهيئة تتوسع حالياً في تحديث برنامج كفاءة الطاقة، يتضمن تحديث لوائح كفاءة الطاقة لأجهزة التلفاز، ومضخات المياه الدوارة، وغسالات الملابس والمجففات، والأفران، والمكانس الكهربائية.