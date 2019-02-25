رسالة توعوية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

عزيزي المستهلك، احرص دائماً على التأكد من الأسعار المعلنة قبل طلب الخدمة أو المنتج، وتأكد كذلك من تطابق السعر المعلن عنه مع السعر المدون في الفاتورة قبل الدفع، لأن العديد من المستهلكين يفاجأون بالسعر عند الدفع. وفي كثير من الأحيان، لاسيما في الصالونات النسائية، يتم عرض مجموعة من الخدمات على المستهلكات اللواتي يبدين موافقتهن على تلقي الخدمة، وفي النهاية يفاجأن بالسعر المترتب عليها.

ومن هذا المنطلق، ننوه بضرورة التأكد من أسعار الخدمات والمنتجات قبل الإقبال على طلبها، تفادياً للإحراج، وحفظاً على حقوقك وأموالك.