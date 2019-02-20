«تنمية المشاريع» تخفض تكاليف مشاركة أعضائها في «غلفود» بنسبة 50%

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن مشاركتها في معرض الخليج للأغذية «غلفود 2019»، تأتي لتعزيز تنافسيتها والترويج لمنتجات وخدمات الأعضاء، مشيرة إلى أن العارضين من أعضاء المؤسسة يشاركون في المعرض بقيمة تخفيضية في التكاليف تقدر بنحو 50%.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أمس، أن مشاركتها تغط، قطاع المشروبات، وخدمات الضيافة، والمأكولات المثلجة، والحلويات والسكاكر، وغيرها. وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري، إن المؤسسة تحرص على تعزيز قاعدة المتعاملين مع أعضائها من خلال فتح قنوات جديدة لدخول الأسواق الخارجية في المراحل المقبلة.