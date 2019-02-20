1.24 مليار درهم صادرات الأغذية الإيطالية لأسواق الإمارات في 2018

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

كشف الملحق التجاري الإيطالي في الإمارات وعُمان وباكستان، جانباولو برونو، أن إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات الإيطالية إلى أسواق الإمارات خلال عام 2018 بلغ 300 مليون يورو (1.24 مليار درهم)، وذلك من إجمالي صادرات إيطالية للدولة خلال العام نفسه بلغ ستة مليارات يورو (نحو 24.8 مليار درهم)، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تستأثر بحصة 6% من واردات الأغذية الإيطالية إلى أسواق العالم.

وقال خلال لقاء صحافي عقده ضمن فعاليات معرض الخليج للأغذية «غلفود 2019»، أمس، إن منتجات الشوكولاتة والحلوى استحوذت على نسبة 45% من صادرات الأغذية الإيطالية، فضلاً عن زيوت طعام ومعكرونة، ومنتجات ألبان، ولحوم وخضراوات.