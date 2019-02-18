112 شركة غذائية تتخذ من «دافزا» مقراً لها

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة أول للمبيعات في المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي «دافزا»، جمال رمضان بن مرغوب، بأن شركات الأغذية والمشروبات تشكل حالياً نسبة 7% من إجمالي 1600 شركة تتخذ من «دافزا» مقراً لأعمالها، بما يمثل 112 شركة غذائية.

وأضاف، خلال لقاء صحافي عقد على هامش أعمال «غلفود 2019»، أمس، أن عدداً كبيراً من الشركات الغذائية التي تتخذ من «دافزا» مقراً لها، حقق معدلات توسع في استثماراته وأعماله.

وكشف أن إدارة المنطقة تعتزم تنفيذ جولات ترويجية، خلال العام الجاري، تشمل أسواقاً في آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية بهدف استقطاب شركات لصناعات الأغذية الحلال، أو شركات غذائية تتجه لدخول هذا المجال.

ولفت إلى دراسة أجرتها «دافزا»، أخيراً، أظهرت أن قطاع الأغذية والمشروبات يأتي ضمن أبرز القطاعات النامية على المستوى الإقليمي، إضافة إلى قطاع الطيران، والأجهزة الإلكترونية، ولذلك سيتم التركيز على هذه القطاعات الثلاثة خلال الفترة المقبلة، إذ سيتم عرض هذه المعطيات والبيانات الواقعية للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم، لتوضيح أهم الفرص التي يمكن لهم الاستفادة منها انطلاقاً من دبي عبر بوابة «دافزا».

وذكر أن «دافزا» أسهمت في دعم استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي عبر إطلاق دليل صناعات الحلال، وتدشين مركز تسويق الحلال الذي يعرّف الشركات الراغبة في إنتاج وتصدير المنتجات الحلال بفرص الأسواق المتاحة.

وأشار إلى أن «دافزا» بادرت بالتوسع جغرافياً إلى مناطق جديدة، بإنشاء 33 مستودعاً في منطقة القصيص، تم تأجيرها بشكل كامل منذ عامين، وتضم مرافق للتخزين المبرد.

ولفت كذلك إلى الإقبال الكبير على مشروع المنطقة الحرة للتجارة الإلكترونية «دبي كوميرسيتي»، الذي تم إطلاقه مشروعاً مشتركاً بين «دافزا» و«مجموعة وصل لإدارة الأصول»، متوقعاً استقطاب أسماء كبرى من أبرز الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع.