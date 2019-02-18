أوضحت اقتصادية دبي، أن الشركة التضامنية هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
وأفادت اقتصادية دبي بأن هناك أموراً عدة يجب أن تتوافر في تلك النوعية من الشركات، والتي تتمثل في ما يلي:
■يجب أن يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة.
■ يتكون اسم الشركة من أسماء جميع الشركاء ويجوز أن يقتصر اسمها على اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة (وشركاه) أو ما يفيد هذا المعنى، على أن ينتهي الاسم بعبارة (شركة تضامن) ما يدل على وجود الشركة.
■إذا ذكر في اسم الشركة اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك، كان مسؤولاً بالتضامن عن التزامات الشركة.
■يعتبر كل شريك تاجراً ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء.
■لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
■ الشركاء مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
■ تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولبقية الشركاء في ما يتعلق بأعمال الشركة، إلا إذا عهد بالإدارة لأحد الشركاء بمقتضى عقد الشراكة أو عقد مستقل.