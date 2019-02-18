المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أوضحت اقتصادية دبي، أن ‭‬الشركة التضامنية هي الشركة التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬شريكين‭ ‬أو‭ ‬أكثر من الأشخاص الطبيعيين‭ ‬يكونون‭ ‬مسؤولين شخصياً و‭‬بالتضامن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أموالهم‭ ‬عن‭ ‬التزامات‭ ‬الشركة.

وأفادت اقتصادية دبي بأن هناك أموراً عدة يجب أن تتوافر في تلك النوعية من الشركات، والتي تتمثل في ما يلي:

■يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬الدولة.

■‬ يتكون‭ ‬اسم‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬ويجوز‭ ‬أن‭ ‬يقتصر‭ ‬اسمها‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬مع‭ ‬إضافة كلمة (وشركاه) أو ما يفيد هذا المعنى، على أن ينتهي الاسم بعبارة (شركة تضامن) ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬الشركة.

■إذا‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬اسم‭ ‬الشركة‭ ‬اسم‭ ‬شخص‭ ‬غير‭ ‬شريك‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بذلك،‭ ‬كان‭ ‬مسؤولاً‭ ‬بالتضامن‭ ‬عن‭ ‬التزامات‭ ‬الشركة‬.

■يعتبر‭ ‬كل‭ ‬شريك‭ ‬تاجراً‭ ‬ويؤدي‭ ‬إفلاس‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬إفلاس‭ ‬كل‭ ‬الشركاء‭.

■لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حصص‭ ‬الشركاء‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬صكوك‭ ‬قابلة‭ ‬للتداول‭.

■‬ الشركاء‭ ‬مسؤولون‭ ‬بالتضامن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أموالهم‭ ‬عن‭ ‬التزامات‭ ‬الشركة.

■‬ تكون‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬لجميع‭ ‬الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولبقية الشركاء في ما يتعلق بأعمال الشركة، ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬عهد‭ ‬بالإدارة لأحد الشركاء‭ ‬بمقتضى‭ ‬عقد‭ ‬الشراكة‭ ‬أو‭ ‬عقد‭ ‬مستقل‭.