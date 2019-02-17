محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان افتتاح معرض "آيدكس"

المصدر: أبوظبي -وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية و إبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء غينيا وفخامة رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان وفخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان وأولياء العهود اليوم مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس" في دورته الـ 14 ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2019 " في دورته الـ 5 على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واستهل الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بعدها شكلت مجموعة من الطائرات العسكرية علم الإمارات في سماء الاحتفال، وقدمت فرقة الفنون الشعبية لوحة تراثية ، تلاها عرضا موسيقيا باستخدام السلاح قامت به فرقة الأوكسترا العسكرية لجمهورية أرمينا، نالت إعجاب واستحسان الحضور.

بعدها جرى تقديم سيناريو لعملية عسكرية وهمية شاركت فيه عددا من الوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية استعلمت فيها تقنيات عسكرية وأمنية متطورة للتصدي للعدو ومنعه تحقيق أهدافه وتضمن سيناريو وهمي لقيام ميليشيات مسلحة بالاستيلاء على قاعدة عسكرية مهجورة بالقرب من مستودع ألغام وتمتلك هذه الميليشيات تجهيزات عسكرية خطيرة كما تقوم بتهريب الأسلحة عن طريق البحر ويتم تخزينها في شبكة أنفاق تحت الأرض متصلة بمنطقة إطلاق صواريخ بعيدة المدى .

وتستخدم القوات المسلحة الصديقة تقنيات حديثة ومتطورة معززة بالواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والروبوتات واتصالات عبر الأقمار الصناعية لتحديد موقع وتحرك الميليشيات .

وتقوم وحدات مختلفة من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة والأمنية بعمل منسق ومتزامن للتعامل مع الميليشيات وإحباط أي تقدم عدواني خطير بسرعة وكفاءة قبل أن تتطور إلى تهديد يشكل خطرا على المنطقة ، كما تقوم بالسيطرة على أسلحة الميليشيات وآلياتهم ومعداتهم وإعادة الأمن والاستقرار وتقديم الدعم الطبي والإنساني لقاطني المنطقة .

حضر مراسم الافتتاح .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من وزراء الدفاع وقادة الأركان في الدول الشقيقة والصديقة.