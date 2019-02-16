7 نصائح لتجنب الغش والاحتيال

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

يستخدم المحتالون مخططات ذكية للاحتيال على الملايين من المتعاملين كل عام، وهم في الغالب يجمعون بين التكنولوجيا الجديدة والحيل القديمة لجعل المتعاملين يرسلون أموالاً أو يقدمون معلومات شخصية، وذلك وفقاً للجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، التي حددت سبع نصائح عملية لمواجهة عمليات الغش والاحتيال كما يلي:

1- كثيراً ما يتظاهر المحتالون بأنهم شخص تثق به، مثل مسؤول حكومي، فرد من العائلة، مؤسسة خيرية، أو شركة تقوم بأعمال معها، وهنا لا ترسل المال أو تكشف عن المعلومات الشخصية استجابة لطلب غير متوقع، سواء أتى عن طريق رسالة نصية أو مكالمة هاتفية أو رسالة بريد إلكتروني.

2- جعلت التكنولوجيا من السهل على المحتالين تزييف معلومات معرّف هوية المتصل، لذا فالاسم والرقم الظاهر أمامك ليس بالضرورة أن يكون حقيقياً، فإذا اتصل بك شخص يطلب منك مالاً أو معلومات شخصية، فأغلق الخط. وإذا كنت تعتقد أن المتصل يقول الحقيقة، فأعد الاتصال بالرقم الذي تعرف أنه حقيقي.

3- قد يطلب منك شخص الدفع مقدماً لأشياء مثل تخفيف أعباء الدين أو عروض الائتمان والإقراض، أو مساعدة الرهن العقاري أو وظيفة. وقد يخبرك أيضاً بأنك فزت بجائزة، لكن عليك أولاً سداد قيمة الضرائب أو الرسوم، وإذا دفعت لهم، فقد يأخذون المال ويختفون.

4- تحتوي بطاقات الائتمان على حماية شديدة مضمّنة ضد الاحتيال، غير أن بعض طرق الدفع لا تتضمن ذلك، حيث تعد عمليات تحويل الأموال عبر خدمات مثل MoneyGram أو Western Union عرضة للخطر، لأنه يكاد يكون من المستحيل أن تسترد أموالك، وينطبق هذا الأمر كذلك على البطاقات القابلة لإعادة الشحن.

5- قبل أن ترسل أموالك أو معلوماتك الشخصية، تحدث مع شخص تثق به، فالمحتالون يريدون منك أن تتخذ القرارات سريعاً، وقد يقومون بتهديدك أيضاً، وهنا تمهل وتحقق من الأمر وابحث عبر الإنترنت أو استشر خبيراً أو أخبر صديقك.

6- أغلق الخط أمام المكالمات الهاتفية التي تستخدم الطلب التلقائي، فإذا قمت بالرد على الهاتف وسمعت كلاماً ترويجياً مسجلاً، لا تضغط على مفاتيح الهاتف للتحدث مع أحد.

7- تستخدم بعض الشركات عروض التجريب المجاني للتسجيل للحصول على المنتجات وإرسال فاتورة كل شهر حتى تقوم بالإلغاء، وقبل أن توافق على التجريب المجاني تحرَّ عن الشركة واقرأ سياسة الإلغاء، وراجع بياناتك المالية الشهرية دوما بحثاً عن الرسوم التي لا تتعرف إليها.