طرق الحصول على التقييم الائتماني

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

يمكن الحصول على التقييم الائتماني الخاص بسهولة وفي أي وقت من خلال موقع أو تطبيق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إذ يمكن اختيار نوع التقرير، والدخول للتسجيل، ثم الدفع، وسيتم بعد ذلك إرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني مباشرة.

ويمكن الحصول على التقييم أيضاً من خلال تحميل تطبيق AECB من متجري «غوغل بلاي» و«آب ستور».

ويساعد التقييم الائتماني الذي هو عبارة عن رقم ثلاثي يحدد مدى إمكانية التزام المتعامل بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة، المؤسسات المالية في اتخاذ قرارات أفضل، مع احتمال معالجة أسرع لطلبات الحصول على بطاقات الائتمان والقروض، فضلاً عن إمكانية تقديم مزايا تفضيلية لذوي التقييم الائتماني المرتفع. كما أنه في المستقبل، سيتم استخدام التقييم الائتماني الخاص بك من قبل شركات الاتصالات، وملاك العقارات وحتى تجار التجزئة لتوفير مزايا أفضل، وذلك وفقاً لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.