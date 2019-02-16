5000 جهة عارضة في «غلفود 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتبر قمة «غلفود للابتكار» واحدة من بين ثماني فعاليات جديدة سيتم إدخالها إلى معرض «غلفود 2019»، أكبر معارض الأغذية والمشروبات في العالم، الذي يحتفل هذا العام بدورته السنوية الـ24. ويمثل الابتكار أبرز الشعارات التي يطلقها «غلفود» في نسخته هذا العام، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 17 إلى 21 فبراير الجاري، على مساحة تزيد على مليون قدم مربعة، وبمشاركة 5000 جهة عارضة، تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والمفاهيم والتقنيات الجديدة. وتشير التوقعات إلى أن المعرض الذي يستضيفه سيستقطب نحو 98 ألف زائر من 198 بلداً حول العالم.

وقالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «يشهد قطاع الأغذية والمشروبات تغيراً سريع الخطى على مستوى العالم، نظراً للتأثيرات الكبيرة للتكنولوجيا، وتفضيلات المستهلكين على ديناميكيات السوق. وسيسلط المعرض الضوء على أحدث الحلول المبتكرة والموجّهة لمنتجي وموردي الأغذية، في حين ستقدم (قمة غلفود للابتكار) للمختصين في القطاع المعارف والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص المستقبلية».

وأضافت: «يرسخ كل من المعرض والقمة المكانة الرائدة التي تتمتع بها (غلفود)، ويسهمان في تعزيز أهميته بالنسبة للمختصين في القطاع كافة».

من جانبه، أشار المدير التنفيذي العالمي في «مجموعة لولو» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أشرف علي، إلى ضرورة سعي المتاجر من فئتي السوبر والهايبر للاستفادة من التطورات التكنولوجية لتلبية متطلبات العملاء، من خلال تقديم المزيج المناسب من العروض في متاجرها الإلكترونية وعلى أرض الواقع، وذلك بهدف الحفاظ على مكانتها كقوة مهيمنة في قطاع الأغذية والمشروبات سريع التغير.

ولفت علي، إلى ضرورة تركيز تجار التجزئة على رضا العملاء، وخصوصاً مع التوقعات بارتفاع عددهم بمقدار مليون عميل بحلول عام 2030، حيث سيصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليارات نسمة.