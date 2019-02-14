استدعاء 513 سيارة «فورد» و«لينكولن» لعيب تصنيعي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملة استدعاء سيارات لدواعي السلامة بسبب عيب تصنيعي، تشمل 513 سيارة «فورد إكسبيديشن» و«لينكولن نافيجيتور» موديل عام 2018، والمصنعة في الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركتي «الطاير للسيارات» و«بريميير موتورز».

وذكرت الوزارة، في تقرير، أن الاستدعاء يهدف إلى إجراء فحص لهيكل المقعد الخلفي المتوسط، في السيارات التي تحتوي على مقاعد يمكن طي مساند الظهر بها بنسب متفاوتة، موضحة أنه في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء قد يكون الهيكل المعدني لمقعد الصف الثاني الأوسط، غير مثبت بأحد أو كلا قوسي التثبيت بشكل حرف (J) ضمن مسار المقعد، وبالتالي قد لا يتمكن من تثبيت الراكب في حالة حدوث صدام عند ضبطه للأمام جزئياً أو بشكل كامل.