«إنفستكورب» و«أبردين» تستهدفان الاستثمار في 4 قطاعات بالإمارات عبر صندوق مشترك

المصدر: شريف اليماني - دبي

أعلنت شركتا «إنفستكورب» البحرينية و«أبردين ستاندرد إنفستمنت» العالمية لإدارة الأصول، أمس، عن تدشين صندوق مشترك للاستثمار في قطاع البنية التحتية الاجتماعية والأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرتين إلى أنهما تستهدفان الاستثمار في أربعة قطاعات بالإمارات.

وأوضحت «إنفتستكورب» لـ«الإمارات اليوم» أن الصندوق الجديد يستهدف ضخ استثمارات تراوح بين 800 مليون دولار (2.9 مليار درهم) إلى مليار دولار (3.67 مليارات درهم) في دول الخليج، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية للصندوق تصل إلى 12 عاماً، نظراً لطبيعة الاستثمار في مجال البنية التحتية الذي يتطلب وقتاً طويلاً، مقارنة بالاستثمار في قطاعات أخرى، للحصول على عائد.

وأضافت الشركة أنها ستركز في استثماراتها بالإمارات على المشروعات القائمة والجديدة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والسكك الحديدية والمدن الذكية، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف أيضاً الاستثمار في قطاع الإسكان الاجتماعي والطرق في دول أخرى قد تكون خارج دول مجلس التعاون.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، محمد محفوظ العارضي، في بيان، إن الصندوق يستهدف تنويع محفظة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء.

وأضاف أن هدف الشركة ينسجم مع الجهود والمبادرات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك لدى «إنفستكورب» حازم بن قاسم، إن قطاع البنى التحتية يحمل فرصاً استثمارية واعدة، ويتمتع بإقبال كبير من قبل المستثمرين، لاسيما في فترات تنامي حالات عدم اليقين على مستوى الاقتصاد العالمي.

وذكر أن هناك مجموعة من المشروعات وصفقات البنية التحتية قيد الإعداد والتنفيذ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أن هناك إمكانية لتحقيق قيمة حقيقية لتلك الأنواع من الاستثمارات.

الصندوق الجديد

يستهدف ضخ

استثمارات تصل إلى

3.67 مليارات درهم

في دول الخليج.